Избирком Петербурга зарегистрировал на выборы в ЗакС партию "Новые люди"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 11 августа зарегистрировала список кандидатов в депутаты Законодательного собрания от партии "Новые люди", передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что 2 августа региональное отделение партии предоставила необходимые документы, в том числе более 21 тысячи подписей избирателей в поддержку своих выдвиженцев. Из них недействительными оказались 119 подписей - это допустимый брак, отметил Зацепа. Он предложил зарегистрировать список кандидатов от партии.

Представитель КПРФ в Горизбиркоме Андрей Беляков заявил, что будет голосовать против этого решения. Он добавил, что подготовил особое мнение, если партия будет зарегистрирована, и намерен самостоятельно ознакомиться с их подписями. Беляков считает, что "Новым людям" собирать подписи якобы помогала "администрация". Какая именно, он не уточнил. Его поддержала член Горизбиркома от "Единой России" Наргис Ахадова. Она напомнила про жалобу депутата-единоросса Юрия Бочкова на сбор подписей в поддержку кандидата от "Новых людей" Дмитрия Павлова. Парламентарий заявил, что автографы якобы помогает собирать администрация Пушкинского района.

Павлов на заседании ГИК заявил, что подписи собирали честно. Он отметил, что и сам участвовал в сборе автографов избирателей.

Список "Новых людей" зарегистрировали большинством голосов.

София Саттарова