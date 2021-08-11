ФСИН отозвала требование перевести главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву в СИЗО

ФСИН отозвала свое требование отправить под арест в СИЗО главу "Альянса врачей"* Анастасию Васильеву, сообщил в Facebook адвокат Дмитрий Джулай.

Преображенский суд должен был рассмотреть ходатайство ФСИН сегодня, 11 августа. Следующее заседание назначено на 19 августа.

ФСИН потребовала изменить меру пресечения Васильевой 4 августа. Пока она под запретом определенных действий по "санитарному делу". Ее, как и других фигурантов, обвиняют в подстрекательстве к действиям по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Дело возбудили после митинга в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января: по версии следствия, на нем присутствовали люди, зараженные коронавирусом.

Кроме Васильевой, фигурантами дела стали активисты и политики. Преображенский суд Москвы уже вынес несколько приговоров. Любови Соболь назначили полтора года ограничения свободы, Николаю Ляскину - год. Олега Навального приговорили к году условно.

*"Альянс врачей" внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов в РФ