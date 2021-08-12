Основателя клиники "Евромед" Абдина зарегистрировали кандидатом в депутаты ЗакСа

Управляющий партнер и главный врач клиники "Евромед", основатель сети медцентров "Полис" Александр Абдин 12 августа официально стал кандидатом в депутаты Заксобрания Петербурга по округу № 7 (Калининский и Красногвардейский районы). Территориальный избирком № 17 принял решение о его регистрации большинством голосов.

Напомним, Абдин изначально выдвинулся по округу № 12 (Приморский район) и уже начал собирать подписи в свою поддержку на этой территории. Однако в середине июля он решил сменить избирательный округ. Свое решение медик объяснил тем, что на новой территории находятся Военно-медицинская академия, академия им. Мечникова и больница им. Боткина.

Сергей Еремеев