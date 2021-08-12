Войтановскому отказали в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа

Территориальный избирком № 30 отказал в регистрации кандидатом в депутаты Заксобрания Петербурга по округу № 2 (Центральный район) главе МО "Лиговка-Ямская" Вадиму Войтановскому.

Войтановского в конце 2020 года исключили из "Единой России" за несоблюдение устава и дискредитацию партии. Он пытался договориться о своем выдвижении с другими избирательными объединениями, но успеха не добился. Глава МО "Лиговка-Ямская" пошел на выборы самовыдвиженцем. Он уверял ЗАКС.Ру, что собрал необходимое для участия в выборах число подписей, но не решил, стоит ли их относить в избирком.

В ходе заседания ТИК выяснилось, что Войтановский не сдал второй комплект документов, в том числе и подписи избирателей. Сам кандидат на заседание не явился.

В регистрации кандидатом по округу № 2 было отказано и другому самовыдвиженцу, учителю истории Андрею Ильину. Кроме того, ТИК не допустил до выборов представителя "Родины" Константина Наговицына. Оба кандидата также не сдали подписи избирателей.

Сергей Еремеев