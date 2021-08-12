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Новости 19:22

Прокуратура запросила для Киры Ярмыш два года ограничения свободы по "санитарному делу"

фото ЗакС политика Прокуратура запросила для Киры Ярмыш два года ограничения свободы по "санитарному делу"

Прокуратура запросила назначить пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш два года ограничения свободы по "санитарному делу", сообщается в Twitter Ярмыш.

При этом гособвинение также просит суд оставить в силе домашний арест Ярмыш до того, как приговор вступит в силу. Такое отдельное требование прокуратура заявила после того, как источники сообщили об отъезде из России Любови Соболь. Ее приговор на момент возможного отъезда еще не вступил в силу, и она может вернуться до этого. Официальной информации об отъезде Соболь или подтверждений от нее пока нет.

В начале августа Преображенский суд Москвы назначил Соболь полтора года ограничения свободы по "санитарному делу". Ей запретили покидать дом ночью, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Перед этим мировой суд приговорил Соболь к году исправительных работ по делу о незаконном проникновении в квартиру.

Схожее наказание суд назначил Николаю Ляскину, ограничив его свободу на год. Олега Навального приговорили к году условно.

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