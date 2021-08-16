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Новости 14:24

"Родина" требует от ЦИК отменить решение о снятии ее с выборов в ЗакС Петербурга

фото ЗакС политика "Родина" требует от ЦИК отменить решение о снятии ее с выборов в ЗакС Петербурга

Петербургское отделение "Родины" подало жалобу в Центральную избирательную комиссию на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии на отказ в регистрации списка партии на выборах депутатов Законодательного собрания, сообщил ЗАКС.Ру лидер реготделения Андрей Петров. По его словам, партия просит отменить решение Горизбиркома.

- Ни по одной из процедур, проводимых при анализе документов и сданных подписей, нас не уведомляли и протокол не вручали. Это грубое нарушение процедуры и процесса. С точки зрения закона Российской Федерации это вариант отмены решения Горизбиркома, - рассказал Петров.

Он уточнил, что ЦИК может самостоятельно зарегистрировать список "Родины" на выборы в ЗакС или обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию повторно изучить документы партии. Если Горизбирком этого не сделает, то у Центризбиркома появится возможность расформировать комиссию Петербурга, отметил Петров.  

Напомним, "Родине" для участия в выборах депутатов ЗакСа необходимо было предоставить подписи избирателей в свою поддержку. Горизбирком решил, что в автографах слишком много брака, и отказал партии в участии в выборах. Также не смогут побороться за мандаты петербургских парламентариев почти все кандидаты "Родины" по округам. 

София Саттарова

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