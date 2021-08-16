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ЦИК зарегистрировал экс-футболиста Булыкина на выборы в Госдуму

фото ЗакС политика ЦИК зарегистрировал экс-футболиста Булыкина на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия на заседании 16 августа зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Госдураственной Думы экс-футболиста Дмитрия Булыкина. Он идет в парламент в общем списке партии "Родина" пятым номером. Ранее ЦИК отказался регистрировать Булыкина кандидатом из-за якобы обнаруженных у него зарубежных финансовых активов.

На заседании 16 августа член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что в Верховном суде кандидат и "Родина" предоставили документы ООО "Альфа Капитал" о том, что у экс-футболиста уже нет зарубежных активов. Эти документы ранее в ЦИК не было предоставлены, отметил Шевченко.

- Если бы Центральная избирательная комиссия таким письмом обладала, то, конечно, у нас были бы возможность и основания Дмитрия Олеговича зарегистрировтаь тогда - 27 июля, - заявил член ЦИК.

Он предложил вернуть Булыкина в список "Родины". Члены Центризбиркома согласились с ним. Теперь в списке партии 281 человек.  

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия заинтересована в регистрации кандидатов. 

- Мы действуем в строгом соответствии с законом, и если вынуждены принимать решение об отказе в регистрации, то зачастую рекомендуем обращаться в суд, поскольку у суда больше полномочий. Мы рады, что судебное решение позволило нам зарегистрировать этого кандидата, - сказала руководитель Центризбиркома. 

текст: София Саттарова / фото: Екатерина Хабидулина

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