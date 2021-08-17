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Новости 14:17

Пивоваров выпустил предвыборный манифест из стен СИЗО

фото ЗакС политика Пивоваров выпустил предвыборный манифест из стен СИЗО

Сторонники Андрея Пивоварова в рамках его предвыборной кампании в Государственную думу опубликовали видеоманифест политика, в котором он призывает прийти на выборы 19 сентября. Сам оппозиционер сейчас находится под арестом в краснодарском СИЗО №1 по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК ). 

"Такой кандидат кремлевским кураторам не нужен, но он нужен адекватным, хорошим, добрым людям. Они могут не ходить на митинги и не высказываться публично, но четко понимают, что страна движется не туда. Нас – тех, кто желает перемен, уже большинство. Они пытаются засунуть наши голоса поглубже и пробудить в нас животный страх. Это напрасно. Такие режимы не могут держаться долго. <...> Россия должна стать социальным государством, где будут обеспечены права человека. Каждого человека. Я говорю и говорить не боюсь. Да, сейчас сложно, но прекрасное будущее не за горами", - говорится в манифесте. 

В записи ролика приняли участие журналист Владимир Кара-Мурза, активист Константин Котов, муниципальный депутат МО "Гавань" Сергей Кузин, экс-муниципалы Юлия Галямина и Светлана Уткина, а также другие общественные деятели. 

Пивоваров идет на выборы в Госдуму по территориальному списку "Яблока" от Краснодарского края. 

Напомним, оппозиционера задержали в конце мая в петербургском аэропорту Пулково. Его этапировали в Краснодар, где было возбуждено уголовное дело за осуществление деятельности нежелательной организации. Дело возбудили из-за репоста в Facebook, которого он, по его словам, не делал. Сам обвиняемый и его сторонники уверены, что преследование политически мотивировано из-за критических высказываний Пивоварова в отношении действующей власти и планах участвовать в выборах.

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