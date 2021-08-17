Горсуд не удовлетворил иск кандидата в МО "Автово" к Горизибркому

Санкт-Петербургский городской суд не стал занимать сторону кандидата в депутаты муниципального совета МО "Автово" Сергея Дудкина.

Он намеревался оспорить отказ в рассмотрении его жалобы Горизбиркомом. Самовыдвиженец обжаловал решение ИКМО "Автово" не регистрировать его в качестве кандидата.

Горизбирком не стал обсуждать жалобу Дудкина, так как срок для подачи обращений к тому моменту, по решению комиссии, уже истек. Несогласный кандидат попросил суд признать незаконным отказ Горизбирком и обязать членов ГИК рассмотреть его проблему. Дудкин ссылается на ст. 11.1 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в которой подробно описан порядок исчисления сроков.

- Прокурор сказала что мы не правы, судья приняла то же решение. Срок, по их мнению, был пропущен. Смысл такой. Мы считали пять суток с момента принятия решения [ИКМО об отказе]. Отказали 30 июля поздно вечером. Я должен был 3 августа подать. Смысл в том, что должны сутками считать, решение было принято явно после 19:00 часов 30 июля. Я подал 4-го числа в 11:00. У меня еще было семь часов, - рассказал Дудкин в беседе с ЗАКС.Ру.

Ранее ИКМО "Автово" отказала Дудкину по тем же причинам, что и другим самовыдвиженцам: подписные листы не заверены должным образом, отсутствие кавычек и другие детали. Продолжать борьбу самовыдвиженец не планирует, но если появится возможность, вернется в предвыборную гонку.

- Я думаю, пора заканчивать. Надоело мне уже это, - рассуждал экс-кандидат.

В сентябре в МО "Автово" пройдут выборы депутатов в муниципальный совет. Всего на выборы заявилось больше ста кандидатов, но треть из них не смогли зарегистрироваться. Среди них могли бы оказаться и кандидаты от "Единой России", которые сначала получили отказ в регистрации якобы из-за обнаруженных ошибок в партийных документах, но позже Горизбирком обязал ИКМО "Автово" повторно рассмотреть вопрос о регистрации единороссов.

Константин Леньков