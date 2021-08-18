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Депутат ЗакСа Васильев призвал Путина "укротить Беглова"

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Васильев призвал Путина "укротить Беглова"

Член фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Андрей Васильев, высказываясь с трибуны по вопросу обращения городского парламента в ЦИК, обратился к президенту Владимиру Путина. 

- Уважаемый товарищ президент, укротите господина Беглова, - сказал Васильев. 

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отключил ему микрофон и напомнил, что обсуждается письмо в адрес Эллы Памфиловой. 

Когда Васильев смог продолжить говорить с помощью звукоусиления, он заявил, что из городского парламента пытаются убрать людей, которые задают неудобные вопросы, в том числе его и депутата Сергея Никешина

- Уважаемая Элла Александровна, примите срочные меры. Этот беспредел в Санкт-Петербурге терпеть больше нельзя, - обратился к Памфиловой Васильев. 

Напомним, ЗакС решил принять коллективное обращение в ЦИК по поводу нарушений во время избирательной кампании в городской парламент.

Сергей Еремеев

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