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Кандидат в Госдуму от КПРФ хочет через суд снять Дмитриеву с выборов

фото ЗакС политика Кандидат в Госдуму от КПРФ хочет через суд снять Дмитриеву с выборов

В Санкт-Петербургский городской суд 17 августа поступил иск к ТИК №29 с требованием снять с выборов в Государственную думу представительницу Партии роста Оксану Дмитриеву. Поводом, как и в недавнем обращении другого кандидата Дмитрия Румянцева, стало якобы не указанное имущество. На этот раз заявителем  стал Вячеслав Соколов, выдвинутый в думу от КПРФ. Суд пока оставил иск без движения.

Сам Соколов не смог точно сказать, в чем заключаются его претензии к Дмитриевой, но отметил, что это связано с ее декларацией. Он предложил уточнить детали у секретаря партии. 

- Там все подробно написано. Подробней некуда. В открытых источниках все есть. Не указано целиком в декларации то, что должно быть, - рассказал Соколов. 

Секретарь городского отделения КПРФ Роман Кононенко рассказал ЗАКС.Ру, что не знает о существовании иска. 

- Я, честно говоря, не в курсе. Сейчас в первый раз об этом услышал от вас, - сообщил Кононенко. 

Сама Дмитриева в разговоре с ЗАКС.Ру высказала мнение, что инициатором исков о снятии ее с выборов может быть конкретный кандидат. 

- Я думаю, там один и тот же бенефициар. Есть предположение, что это хорошо обеспеченный кандидат от партии, которая называет себя оппозиционной, которая много говорила, что нужно объединяться, разводить округа и так далее и тому подобное, - рассказала кандидатка от Партии роста. 

Ранее с подобным иском в Горсуд обращался кандидат в Госдуму от "Гражданской платформы" Дмитрий Румянцев. Он посчитал, что Дмитриева не указала в декларации заграничную недвижимость ее супруга в качестве своей. Судья в удовлетворении иска отказал. 

Константин Леньков

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