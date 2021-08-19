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Избирком Петербурга зарегистрировал на выборы в ЗакС экс-судью Уставного суда Герасину

фото ЗакС политика Избирком Петербурга зарегистрировал на выборы в ЗакС экс-судью Уставного суда Герасину

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 19 августа удовлетворила жалобу бывшего судьи Уставного суда Ольги Герасиной на решение территориального избиркома № 7 на отказ в регистрации ее в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга по одномандатному округу № 17, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. ТИК сняла Герасину с выборов из-за якобы большого числа брака в подписях избирателей в поддержку ее выдвижения - 18,9 %. 

Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что Горизбирком решил повторно проверить документы Герасиной. Правда, получить оригиналы бумаг от ТИК не удалось. Поэтому достоверно установить причины отказа не получилось и предлагается отменить решение территориального избиркома, сказал Зацепа. Он добавил, что из-за ситуации с ТИК предлагается Горизбиркому самостоятельно зарегистрировать Герасину как кандидата в депутаты. 

Заместитель председателя Алла Егорова не согласилась с последним пунктом. Она предложила все-таки направить вопрос на повторное рассмотрение в ТИК. 

Член Горизбиркома Алексей Березин предложил оставить жалобу без удовлетворения. Так как решение о повторной проверке документов Герасиной не принималось: за это проголосовало не большинство членов комиссии от присутствующих, а просто большинство. Сама Герасина не смогла пояснить, почему считает процедуру проверки подписей нарушенной, заявил Березин. 

Он добавил, что 18 августа ТИК предлагала передать заверенные копии бумаг. Делать заявления о том, что документы не были выданы, - это введение людей в заблуждение, считает Березин. 

Член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская поинтересовалась, почему нельзя было провести проверку по заверенным копиям. Зацепа на это ответил, что решение Горизбиркома должно быть "юридически доброкачественным" и принимать его следует на основе оригиналов. 

Представитель ТИК подтвердил, что приносил в Горизбирком все необходимые заверенные копии документов. Он добавил, что согласен перепроверить все бумаги:

 ⁃ Я готов сейчас участвовать в проверке правильности проверки подписных листов. 

Представитель ТИК добавил, что и при возвращении вопроса к ним готов снова и у них перепроверить документ. Против этого высказался представитель Герасиной. 

Предложение Егоровой о новом рассмотрении документов в стенах территориального избиркома поддержала член ГИК от "Единой России" Наргис Ахадова. Большинство остальных членов комиссии не согласились на это. Но проголосовали за то, чтобы ГИК самостоятельно зарегистрировал Герасину.

София Саттарова

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