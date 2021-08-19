ИКМО "Автово" не согласна с требованием суда зарегистрировать кандидата от ЛДПР

Избирательная комиссия МО "Автово" намерена обжаловать решение Кировского районного суда о повторном рассмотрении вопроса о регистрации кандидата в депутаты муниципального совета от ЛДПР Даниила Зайцева. По словам председателя ИКМО Ларисы Кравченко, решение комиссии законно. Она упрекнула кандидата в том, что он первым делом подал в суд, не попытавшись оспорить отказ в Горизбиркоме.

- Он сам подал на нас в суд. Вот и все. Он не подал жалобу в рабочую группу в Горизбирком, он просто сразу же пошел в суд. У нас нет другого выхода, - сообщила Кравченко ЗАКС.Ру.

Как рассказал Зайцев, он попытался сперва обратиться в ГИК, но не успел уложиться в пятидневный срок, поэтому вынести решение по его жалобе городская комиссия не могла.

- Они дали ответ на трёх листах, там сказано также что правда на моей стороне, но они не смогли по существу рассмотреть, так как на один день позже пожал жалобу. Они же [ГИК] мне и посоветовали идти в суд, - рассказал Зайцев ЗАКС.Ру.

Опоздание он объяснил тем, что ИКМО не уведомила его о принятом решении. На суде выяснилось, что ИКМО все же пыталась уведомить кандидата и даже отправила ему сообщение об отказе. Правда, в номере "случайно" была сделана ошибка в одной цифре, и уведомление ушло другому получателю. Изучая представленный скриншот переписки, судья обратил внимание на неточность.

Напомним, по мнению ИКМО "Автово", Зайцев якобы допустил ошибку в дате справки о доходах и имуществе и не указал район Петербурга, в котором он проживает. Ни ГИК, ни Кировский районный суд с такими претензиями не согласились.

Всего отказы получили четверо из семи кандидатов от ЛДПР: Зайцев, Александр Лебедев, Виктория Медведева и Александр Аширов. Лебедев попробовал оспорить решение в суде, но его иск удовлетворять не стали. Медведева и Аширов, по словам председателя ТИК, не стали обжаловать решение комиссии.

На выборы в муниципальный совет заявились 104 кандидата. Почти треть из них получили отказы в регистрации. ИКМО также сняла всех 19 представителей от "Единой России" якобы из-за отсутствия справки о регистрации местного отделения партии, которое не имело статус юрлица. Позже ГИК обязал заново рассмотреть документы, после чего все единороссы были зарегистрированы.

Константин Леньков