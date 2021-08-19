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Суд отправил на 5 лет в колонию чеченца, подравшегося с силовиками на митинге 23 января

фото ЗакС политика Суд отправил на 5 лет в колонию чеченца, подравшегося с силовиками на митинге 23 января

Тверской райсуд Москвы озвучил приговор в отношении студента МГУ из Чечни Сайда-Мухамеда Джумаева, которого обвиняли в нападении на омоновцев на протестной акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

Молодого человека решили отправить на 5 лет в колонию общего режима, информирует объединённая пресс-служба столичных судов.

Mash уточняет, что Джумаев извинился перед тем, на кого напал, и выплатил потерпевшим по 50 тысяч рублей компенсации.

Джумаеву вменили применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). Студента удалось обнаружить спустя несколько дней после акции под Псковом. Сенатор от Чечни, пока "сопротивленца" силовикам митинга искали, публично обещал заступиться за него и помочь ему, но только при условии, что Джумаев осудит протестное движение и несанкционированные акции.

Сам он, комментируя происходившее на демонстрации, заявлял, что не мог остаться в стороне, когда силовики начали избивать людей, в числе которых были пожилые граждане.

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