Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ из-за дел Навального и Скрипаля

Великобритания ввела санкции в отношении семи сотрудников ФСБ России в связи с делами об отравлении Сергея Скрипаля и Алексея Навального, документ опубликовал британский минфин.

Под санкции попали директор Института криминалистики ФСБ, Кирилл Васильев, сотрудник института Станислав Макшаков, начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов, начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, сотрудники ФСБ Алексей Александров, Иван Спиридонов и Владимир Паняев.

Имена Макшакова, Паняева и Александрова упоминались в расследовании проектов The Insider* и Bellingcat, посвященном отравлению Навального. Из расследования и последовавших за ним материалов следовало, что в России могла быть организована группа сотрудников ФСБ, которая якобы участвует в отравлении видных политических деятелей. В статьях упоминались случаи, связанные с Владимиром Кара-Мурзой, Дмитрием Быковым, лидером партии "Новая Россия" Никитой Исаевым.

Год назад Навальному стало плохо в самолете при перелете из Томска, он впал в кому, из которой вышел через три недели. Врачи в Омске объясняли тяжелое состояние политика резким падением сахара в крови на фоне нарушения обмена веществ. При этом несколько независимых лабораторий в Европе нашли в анализах Навального следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок".

Российские власти отрицают причастность к случившемуся. Когда Навальный вернулся из Германии в Россию в январе, его задержали, а после суда отправили в колонию по требованию ФСИН. Службу не устроило, что Навальный, проходя лечение и реабилитацию в Германии, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок по делу "Ив Роше". В колонии Навальный столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, в итоге его сторонники трижды выходили на крупные акции протеста по всей России.

К годовщине отравления Навального свое заявление опубликовал Евросоюз. В нем ЕС призвал Россию провести "прозрачное расследование этого покушения на убийство без дальнейших промедлений" и в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия в его ходе.

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