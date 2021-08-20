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Новости 15:35

Территориальный избирком решил передать в полицию жалобы на кандидатку от ЛДПР Замараеву

фото ЗакС политика Территориальный избирком решил передать в полицию жалобы на кандидатку от ЛДПР Замараеву

ТИК № 58, отвечающая за выборы депутатов Заксобрания Петербурга по округу № 12 (Приморский район), на заседании 19 августа рассмотрела две жалобы на кандидатку от ЛДПР Анну Замараеву, решив передать их в районное УМВД. 

Автором обоих обращений стал некий Павел Туменко. Он изучил социальные сети кандидатки и ее партии, найдя признаки незаконной, по его мнению, агитации. В одной жалобе заявитель указал, что во время проведения велопробега ЛДПР в Приморском районе участникам данной акции выдавали сертификаты для посещения музея "Русский Левша" с символикой партии. По информации Туменко, стоимость посещения музея составляет 300 рублей, что доказывает, считает заявитель, подкуп избирателей.

В другой жалобе Туменко указал, что в ходе народного схода во дворе жилого комплекса "Коломяжский дворик" якобы был размещена растяжка с символикой кандидата и без выходных данных. Автор обращения считает, что материал разместили "от имени и с согласия кандидата Замараева А.С". 

Сама кандидатка утверждает, что Павла Туменко не существует. 

- Были приложены его данные, в том числе номер мобильного телефона, - рассказала ЗАКС.Ру Замараева. - Я проверила через Getcontact - там абсолютно другие данные. Плюс указан его адрес: Литейный проспект. То есть этот человек не имеет отношения к Приморскому району. Этот человек - аноним. Можно же подписаться любым именем и написать жалобу на кандидата.   

Рабочая группа ТИК, судя по текстам решений, не нашла подкрепления доводам Туменко. Однако комиссия сочла нужным перенаправить обращения заявителя в УМВД по Приморскому району. Замараева полагает, что реальный автор своими обращениями пытается отвлечь ее от хода избирательной кампании.

Сергей Еремеев

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Упоминаемые персоны
Замараева Анна Сергеевна 

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