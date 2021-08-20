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ЦИК неудовлетворен Горизбиркомом Петербурга и не вернул "Родину" на выборы в ЗакС

фото ЗакС политика ЦИК неудовлетворен Горизбиркомом Петербурга и не вернул "Родину" на выборы в ЗакС

Центральная избирательная комиссия 20 августа отказалась удовлетворять жалобу петербургского отделения партии "Родина" на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии об отказе в регистрации ее списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания города. Трансляция совещания проходила на сайте ЦИК.

Избирком Петербурга снял "Родину" с выборов из-за большого количества брака в подписях избирателей в поддержку выдвижения партии. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что автографы действительно собраны "не совсем корректным способом". 

- Они заполнены одной рукой, - сказал Булаев.

По его словам, это позволяет Горизбиркому отказать "Родине" в регистрации. При этом, ГИК должным образом не уведомлял партию о мероприятиях по проверке подписных листов и возможности получить итоговой протокол проверки, сказал зампред ЦИК. Методические рекомендации по изучению подписных листов тоже не были соблюдены, заявил Булаев. 

Он предложил признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии, но жалобу реготделения "Родины" не удовлетворять. Член ЦИК Борис Эбзеев напомнил, что в Центризбирком поступило обращение федерального лидера "Родины" Алексея Журавлева, который отозвал жалобу регионального отделения. В таком случае производство по обращению надо прекратить, считает Эбзеев.

Остальные члены Центризбиркома решили придерживаться изначального варианта. За предложенное Булаевым решение члены комиссии проголосовали единогласно. 

София Саттарова

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