ЦИК вернул бизнесмена из "списка Титова" Капчука на выборы в Госдуму

Центризбирком решил вернуть кандидата от Партии роста, бизнесмена Сергея Капчука в федеральный список на выборы в Госдуму, передает ТАСС.

2 августа Капчука исключили из списка из-за того, что у бизнесмена не истек десятилетний срок со снятия или погашения судимости по тяжкому преступлению. 12 августа Верховный суд отменил это решение, а вскоре глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что есть основания восстановить Капчука в списке, так как суд переквалифицировал статью.

Из списка "Единой России" исключили бывшего мэра Красноярска Петра Пимашкова: 12 августа он умер на 74- году жизни. Из списка ЛДПР исключили кандидатов Дмитрия Елагина и Николая Запалова: они написали личные заявления.

Капчук - бизнесмен из "списка Титова", в начале 2000-х годов его обвинили в незаконной покупке в Москве на средства Свердловской железной дороги. После этого Капчук жил в эмиграции, а в 2019 году, когда он вернулся, его осудили по статье о мошенничестве в крупном размере, приговорили к двум годам условно, а затем освободили от наказания по амнистии в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Ранее на заседании ЦИК решил исключить из списка "Яблока" журналистку Наталью Резонтову. Суд решил, что она причастна к деятельности экстремистской организации: речь шла об организациях сторонников Навального. Перед этим сообщалось, что подтверждением причастности сочли протоколы, которые составили на Резонтову за призывы к участию в протестах в январе.