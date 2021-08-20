Горсуд снова не стал снимать Дмитриеву с выборов в Госдуму

Санкт-Петербургский городской суд 20 августа отказал в удовлетворении иска кандидата в Государственную думу от КПРФ по округу № 217 Вячеслава Соколова к территориальному избиркому № 29, который отвечает за выборы на территории. Соколов требовал снять с выборов свою конкурентку от Партии Роста и депутата Законодательного собрания Оксану Дмитриеву из-за якобы незадекларированного имущества за границей.

Кандидаты в депутаты подают ряд документов в территориальные избиркомы. Среди них бумага, где указывается все имущество самого кандидата, и справка с данными выдвиженца, его супруга или супруги и несовершеннолетних детей. Последняя носит название "президентская форма".

Дмитриева сообщила ЗАКС.Ру, что в "президентской форме" указала принадлежащий супругу дом в Греции. Истец же требовал обозначить эту недвижимость в документе, где указывается только имущество кандидата, отметила депутат.

- Абсурдность заключается в том, что она задекларировала по специальной форме. Специальные формы были введены, чтобы не возникали такие вопросы, - заявила Дмитриева.

Ранее аналогичный иск против кандидатки от Партии Роста подал Дмитрий Румянцев. Его в Госдуму по округу № 217 выдвинула "Гражданская платформа". Горсуд не удовлетворил требование Румянцева снять Дмитриеву с выборов.

София Саттарова