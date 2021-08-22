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Силовики проникли в дом Маргариты Юдиной, которую пнул полицейский, под предлогом "эвакуации"

фото ЗакС политика Силовики проникли в дом Маргариты Юдиной, которую пнул полицейский, под предлогом "эвакуации"

Маргарита Юдина сообщила в Facebook, что силовики проникли в ее дом под предлогом эвакуации из-за "минирования". По словам Юдиной, это случилось, когда ее не было дома и младшие дети остались одни.

Юдина рассказала, что за несколько дней до этого с ней связывался следователь и звал ее со всеми детьми якобы на опрос по поводу давления на семью после акции протеста 23 января в Петербурге. Ее насторожило, что следователь просил приехать всех их одновременно.

20 августа она отправилась туда с сыном, наказав младшим детям никого не впускать в дом и не выходить на улицу в ее отсутствие. Юдина отметила, что у дома заметила слежку.

После этого, рассказала Юдина, силовики вошли в дом и заставили младших детей его покинуть "под предлогом эвакуации, якобы из-за обнаруженной в соседнем дворе бомбы". По ее словам, дети час провели в микроавтобусе, причем "эвакуировали" лишь их, а соседи беспрепятственно наблюдали за происходящим. Юдина допускает, что силовики могли что-то подкинуть ей в дом или поставить прослушку.

Напомним, 23 января на митинге в поддержку Алексея Навального силовик ударил Юдину ногой в живот, когда она попыталась задать полицейским вопрос о задержании одного из участников. Женщина упала, ударившись головой об асфальт, ее госпитализировали, но выписали после публикации видео с извинениями силовика в больничной палате. Спустя несколько дней Юдина попала в больницу повторно из-за ухудшения состояния на фоне сотрясения мозга.

Несмотря на видео с извинениями силовика, женщина была намерена привлечь его к ответственности, однако дело до сих пор не заведено. В ГУ МВД заявляли, что не увидели повода возбуждать дело в отношении полицейского, затем отвечали, что не могут установить его личность, несмотря на личные извинения. В конце мая Следственный комитет сообщал о проверке.

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