Новым главой ТИК №29 Фрунзенского района стал экс-член Горизбиркома Карасев

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 23 августа назначила нового члена комиссии в территориальный избирком №29 Дмитрия Карасева. Его выдвинуло в состав избиркома собрание избирателей по месту жительства, сообщила зампред ГИК Алла Егорова.

По ее словам, на место в ТИКе претендовали еще два человека: выдвинутый собранием избирателей по месту работы Михаил Неманов и предложенный "Наблюдателями Петербурга" Евгений Ганчук. Они оба уже являются членами участковых комиссий, поэтому рабочая группа решила утвердить Карасева, заявила Егорова. Против этого высказалась член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская.

- Такой способ решения, когда человек не может быть назначен членом какой-то комиссии только потому, что он является членом другой комиссии - с мой точки зрения, это такая, извините за слово, манипуляция, - сказала Покровская.

Большинство членов Горизбиркома одобрили введение Карасева в состав ТИК №29. Егорова сообщила, что его же рекомендуется назначить председателем комиссии. Покровская предложила на эту должность члена территориального избиркома Динэ Серебренникову. Последнее поддержал член ГИК Алексей Березин, но большинство членов Горизбиркома проголосовали за Карасева.

Ранее должность главы ТИК №29 покинул Борис Островский. По словам Егоровой, он подал личное заявление об этом.

Напомним, Карасев входил в состав Горизбиркома 2012-2017 годов. Туда его выдвинуло МО "Московская застава", а утвердил губернатор Петербурга. в 2019 году Карасев участвовал в рабочей группе по формированию "дачных" избирательных участков для выборов главы города. Он присутствовал там якобы в роли "эксперта", по словам члена ГИК Дмитрия Краснянского.

София Саттарова