Избирком Петербурга снова снял с выборов в ЗакС певицу Буланову

Территориальная избирательная комиссия №17 на заседании 24 августа повторно отказала в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга певице Татьяне Булановой, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Буланову в новый созыв городского парламента выдвинула партия "Родина".

Председатель ТИК Василий Демкин сообщил, что вместе с представителями Булановой проведена повторная проверка подписей избирателей в поддержку выдвижения певицы. Из-за большого брака в этих автографах ранее кандидатке отказали в регистрации.

В этот раз количество недостоверных подписей уменьшилось. Демкин отметил, что один избиратель может поставить только одну подпись за кандидата. Было выявлено 33 цепочки с одинаковым почерком: из них только 30 автографов могут быть учтены как достоверные, рассказал Демкин. Он добавил, что из МВД сообщили о достоверности ранее забракованных 40 подписей. Всего выявлено 164 недостоверных подписи - 12,9%, заявил глава ТИК.

Он предложил коллегам проголосовать за отказ в регистрации как кандидата Булановой. Его поддержали все присутствующие члены комиссии.

Секретарь комиссии Татьяна Демидова добавила, что в ТИК пришёл ответ от налоговой инспекции. Ведомство сообщило о более 3 млн рублей, которые Буланова не указала в доходах, сообщила Демидова. Она отметила, что певица якобы неверно указала сведения о своём имуществе. Глава ТИК отметил, что это не стало основанием для снятия певицы с выборов. Данные донесены до членов ТИК в качестве информирования, пояснил Демкин.

Ранее ТИК уже отказал Булановой из-за якобы наличия большого брака в подписях избирателей в поддержку ее выдвижения - 18,4%. Допустимый порог - 5%.

Буланова подала жалобу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию на свое снятие с выборов. Горизбирком решил, что часть подписей избирателей проставлены одной рукой и их не следует считать действительными. При этом, решение о регистрации ТИК должен был принять в течение 10 дней с момента подачи Булановой документов - последний день 11 августа, заявил ГИК. Территориальный избирком же снял певицу с выборов 12 августа, указано в решении Горизбиркома на жалобу Булановой.

ГИК отменила решение ТИК об отказе певице в регистрации на выборах и обязал территориальный избирком пересмотреть его с "руководствоваться выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии".

София Саттарова