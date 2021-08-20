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Избирком Петербурга отправил на пересмотр решение о снятии с выборов певицы Булановой

фото ЗакС политика Избирком Петербурга отправил на пересмотр решение о снятии с выборов певицы Булановой

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 20 августа рассмотрела жалобу певицы Татьяны Булановой на решение территориального избиркома № 17 об отказе в регистрации ей в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания по округу № 7, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Буланову в парламент выдвинула партия "Родина". 

ТИК № 7 снял ее с выборов из-за якобы большого количества недостоверных подписей избирателей в поддержку выдвижения певицы. По решению территориального избиркома, брак составил 18,4%.

Член Горизбиркома Олег Зацепа на заседании 20 августа сообщил, что установлены определённые пороки в процедуре проверки документов и уведомления кандидата. Решение об отказе принято на 11 день, хотя сделать это надо в течение 10 дней с подачи документов, заявил Зацепа. 

При этом количество достоверных подписей у Булановой будет недостаточно для регистрации, считает член ГИК. Однако, по его словам, процедуру проверки документов следует провести правильно. Поэтому рабочая группа предлагает жалобу удовлетворить частично и отправить вопрос о регистрации на повторное рассмотрение, сообщил Зацепа. За это предложение проголосовало большинство членов Горизбиркома. 

Напомним, из кандидатов "Родины" по одномандатным округам регистрацию получили только два человека. Список партии по общегородскому округу также не допустили до выборов в Законодательное собрание Петербурга. Подробнее о ситуации — в материале ЗАКС.Ру

София Саттарова

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