Петербургское "Яблоко" осудило обыск у Фатьяновой и потребовало прекратить силовое давление на оппозицию

Члены петербургского регионального отделения "Яблока" Борис Вишневский, Анатолий Голов и Ольга Цепилова выступили с резкой критикой в адрес властей, осудив обыск, прошедший сегодня в квартире экс-главы Штаба Навального* Ирины Фатьяновой.

Ранее оппозиционерку не допустили до участия в выборах депутатов Законодательного собрания.

"Мы считаем недопустимым силовое преследование оппозиции и недопущение ее представителей до выборов. Только избиратели имеют право решать, кто будет представлять их в органах власти", - констатируют "яблочники".

Не так давно выяснилось, что обыск дома у Фатьяновой проходил в рамках уголовного дела о перекрытии дорог, возбужденного после январских акций протеста. Из квартиры изъяли технику, а саму девушку увезли на допрос в СК.

*Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру