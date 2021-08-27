"Завхоз" ЗакСа Кукушкина передумала участвовать в выборах по состоянию здоровья

На выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга по округу № 3 (Петроградский район) в бюллетенях не будет кандидата от "Единой России". Территориальный избирком № 18 на заседании 27 августа аннулировал регистрацию представительницы партии власти, начальницы управления материально-технического обеспечения аппарата ЗакСа Алены Кукушкиной, сообщил ЗАКС.Ру член ТИК Динар Идрисов.

По его словам, утром кандидатка подала заявление о снятии себя с выборов. Указанная причина — состояние здоровья, уточнил Идрисов. Он добавил, что за аннулирование регистрации Кукушкиной присутствовавшие члены комиссии проголосовали единогласно.

Разговаривать с ЗАКС.Ру "завхоз" парламента не захотела. После приветствия, услышав вопрос, она произнесла: "До свидания", — и положила трубку.

Напомним, сейчас округ № 3 в ЗакСе представляет лидер "Единой России" в Петербурге и спикер городского парламента Вячеслав Макаров. В 2021 году он не участвует в выборах в ЗакС, а идет в Государственную Думу. Праймериз "Единой России" по округу выиграла Кукушкина. Как самовыдвиженка участие в выборах решила принять в Петроградском районе дочь Макарова — замглавы районной администрации Марина Лыбанева.