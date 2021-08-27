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Новости 27 августа, 20:18

ВЦИОМ установил, что Буланову оценивают лучше, чем Зюганова

фото ЗакС политика ВЦИОМ установил, что Буланову оценивают лучше, чем Зюганова

Новейшее социологическое исследование ВЦИОМ, посвященное предстоящим выборам в Госдуму и кандидатам на них (состоявшимся и несостоявшимся), показало неожиданные результаты. Петербургская певица Татьяна Буланова в рейтинге положительного отношения к политикам обошла бессменного лидера КПРФ Геннадия Зюганова (42% против 41%). Таким образом, певица вошла в топ-5 кандидатур с политическими амбициями по уровню одобрения.

Еще выше, согласно опросу, россияне оценивают лидера ЛДПР Владимира Жириновского (44%), министра обороны Сергея Шойгу (69%) и министра иностранных дел Сергея Лаврова (73%).

Напомним, что Буланова пыталась выдвинуться на выборы в ЗакС от партии "Родина". Избирком счел, что процент поданных за нее некорректных и недостоверных подписей граждан превышает допустимый порог в 5%.

фото: скриншот из обращения Татьяны Булановой в ЦИК / YouTube


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