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Новости 28 августа, 10:25

Дмитриева намерена добиваться федеральных дотаций на строительство метро и деятельность КГИОП

фото ЗакС политика Дмитриева намерена добиваться федеральных дотаций на строительство метро и деятельность КГИОП

В преддверии выборов в Госдуму петербургский депутат Оксана Дмитриева, баллотирующаяся в федеральный парламент, обозначила важность такой проблемы, как источник финансирования городского метрополитена. По убеждению лидера фракции Партии Роста в ЗакСе, медленно строящиеся новые станции подземки - следствие недостаточной помощи из федерального бюджета и петербургским политикам следует ее добиваться. До начала 2000-х годов Дмитриева, по ее словам, отстаивала выделение федеральных средств на метростроение, причем не только в Петербурге.

"Существует несколько источников федерального финансирования дорожного строительства. Даже ЗСД софинансировался из федерального бюджета. Надо пробить идею, чтобы метростроение тоже  получило федеральные деньги: это может быть  и национальный проект, либо  инфраструктурным проектом за счет долгосрочных дешевых кредитов (о чем говорил президент). Софинансирования метростроения за счет федерального бюджета обязательно следует добиваться", - рассудила она в интервью телеканалу "78".

Кроме того, в федеральных дотациях нуждается, по ее мнению, КГИОП, чей бюджет на сегодняшний день ограничен суммой в 2,5 млрд рублей.

"Мы считали, что минимальный размер бюджетной субсидии на эти цели - это 10-15 млрд рублей в год, и это только на жилые дома-памятники,  без учета исторических зданий", - рассказала депутат ЗакСа.

Отметим, что Дмитриеву, как и многих кандидатов не от правящей партии в ходе текущей думской кампании, пытались снять с выборов, но политик отстояла свою регистрацию в суде. Решение, впрочем, продолжает оспариваться ее конкурентами.


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