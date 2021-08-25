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Новости 13:04

Кандидат от "Гражданской платформы" оспорил отказ Горсуда снять Дмитриеву с выборов

фото ЗакС политика Кандидат от "Гражданской платформы" оспорил отказ Горсуда снять Дмитриеву с выборов

Второй апелляционный суд принял жалобу кандидата в депутаты Государственной думы по 217-му округу Дмитрия Румянцева ("Гражданская платформа"). 

Он не согласен с отказом Горсуда снять с выборов его соперницу Оксану Дмитриеву (Партия роста) из-за якобы не указанной в её личной собственности зарубежной недвижимости. Заседание назначено на 27 августа. 

Представитель "Гражданской платформы" настаивает на том, что Дмитриева якобы не указала в своей предвыборной декларации доходов и имущества дом в Греции, который принадлежит ее мужу. По мнению истца, заграничная недвижимость должна быть указана в перечне имущества не только члена семьи, но и самой кандидатки. 

Дмитриева не раз говорила, что заполняет отчеты в соответствии с существующими требованиями, и нареканий к ним за все годы ее депутатства не возникало. Подобные заявления, по ее мнению - попытка добавить "турбулентности" в избирательный процесс. 

Румянцев на сообщение корреспондента ЗАКС.Ру не ответил. 

Напомним, 20 августа Городской суд рассмотрел аналогичный иск в суд от другого кандидата в Госдуму по 217-му округу Вячеслава Соколова (КПРФ). Как и в случае с Румянцевым, суд не стал удовлетворять требования коммуниста. 

Константин Леньков

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