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Новости 30 августа, 13:49

Московский мундеп Барановский получил 1,5 года ограничения свободы по "санитарному делу"

фото ЗакС политика Московский мундеп Барановский получил 1,5 года ограничения свободы по "санитарному делу"

Муниципальный депутат из Москвы Дмитрий Барановский получил приговор от суда по так называемому "санитарному делу" о протестах 23 января, передает объединенная пресс-служба столичных судов. На полтора года его ограничили в правах, запретив, как и другим фигурантам дела, покидать дом ночью, менять место жительства без предупреждения и уезжать из своего региона без специального разрешения. Кроме того, активиста обязали избегать массовых мероприятий и заставили отмечаться дважды в месяц у силовиков.

Ранее похожие приговоры достались другим представителям оппозиции – в основном людям, близким к Алексею Навальному. Так, Кире Ярмыш и Любови Соболь присудили по полтора года ограничения свободы, Олегу Степанову, Николаю Ляскину и мундепу Люсе Штейн назначили один год ограничения свободы, а Олегу Навальному достался один год условного срока.

Фигурантов дела обвинили в том, что, организовав несанкционированную акцию 23 января в поддержку арестованного на тот момент Алексея Навального, они сознательно создали угрозу массового заражения участников коронавирусом.


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