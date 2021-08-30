Московский мундеп Барановский получил 1,5 года ограничения свободы по "санитарному делу"

Муниципальный депутат из Москвы Дмитрий Барановский получил приговор от суда по так называемому "санитарному делу" о протестах 23 января, передает объединенная пресс-служба столичных судов. На полтора года его ограничили в правах, запретив, как и другим фигурантам дела, покидать дом ночью, менять место жительства без предупреждения и уезжать из своего региона без специального разрешения. Кроме того, активиста обязали избегать массовых мероприятий и заставили отмечаться дважды в месяц у силовиков.

Ранее похожие приговоры достались другим представителям оппозиции – в основном людям, близким к Алексею Навальному. Так, Кире Ярмыш и Любови Соболь присудили по полтора года ограничения свободы, Олегу Степанову, Николаю Ляскину и мундепу Люсе Штейн назначили один год ограничения свободы, а Олегу Навальному достался один год условного срока.

Фигурантов дела обвинили в том, что, организовав несанкционированную акцию 23 января в поддержку арестованного на тот момент Алексея Навального, они сознательно создали угрозу массового заражения участников коронавирусом.