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Новости 30 августа, 14:18

Спустя три месяца разлуки Путин и Лукашенко вновь встретятся в Москве 9 сентября

фото ЗакС политика Спустя три месяца разлуки Путин и Лукашенко вновь встретятся в Москве 9 сентября

Российский глава Владимир Путин и его белорусский визави Александр Лукашенко решили провести ещё одну деловую встречу: на сей раз они встретятся в Москве 9 сентября, извещает БелТА. Последний раз Лукашенко гостил в Петербурге 13 июля.

Встречу двух президентов анонсировал также кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сегодня, 30 августа, утром Путин в телефонной беседе поздравил своего коллегу с днём рождения. Согласно официальному релизу, главы государств обсудили "некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах".

Ожидается, что на предстоящей встрече Путин и Лукашенко среди прочих тем поговорят также о ситуации в Афганистане.


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