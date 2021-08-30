ТИК № 35 решил закрыть глаза на "забытые" 11 млн рублей Марченко

Контрольно-ревизионная служба ТИК № 35 18 августа приняла решение не указывать на информационных плакатах во время выборов информацию о 11 166 666 рублях депутата Государственной думы Евгения Марченко, который намерен переизбраться по 213-му избирательному округу от "Единой России", сообщил ЗАКС.Ру кандидат от "Яблока" Николай Громов.

– Контрольно-ревизионная служба при ТИК №35 решила, что 11 млн рублей, которые Марченко не указал от продажи имущества — не слишком существенная сумма, чтобы указать на стенде о том, что он ее получил, – рассказал Громов.

Однако члены контрольно-ревизионной службы не стали закрывать глаза на несоответствия других кандидатов. Например, Громов забыл указать компенсацию коммунальных платежей в размере 28 тысяч рублей (что почти в 400 раз меньше, чем у Марченко), но КРС посчитала это существенным нарушением и приняла решение сделать соответствующую отметку.

"Яблочник" намерен подать жалобу на действия КРС в Санкт-Петербургскую и Центральную избирательные комиссии.

Застать председателя ТИК № 35 на рабочем месте корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось.

Это не первая жалоба Громова на Марченко. Ранее "яблочник" потребовал у ГИК разобраться с незаконным распространением газет в администрации Выборгского района.

Константин Леньков