Суд отказался восстанавливать в должности экс-главу ТИК № 29 Островского

Октябрьский районный суд отказался удовлетворять иск бывшего председателя территориальной избиркома № 29 Бориса Островского к Санкт-Петербургской избирательной комиссии, сообщил ЗАКС.Ру экс-глава ТИК. Он оспаривал в суде решение Горизбиркома о выводе его из состава территориальной комиссии.

Островский сообщил, что действительно подавал заявление о сложении полномочий, но потом отозвал его. Между подачей первого и второго документа прошло около 12 часов, уточнил экс-глава ТИК № 29.

– Возникла определенная путанница, в нашем нелегком деле возникают определенные неточности, когда люди обсуждают какую-то рабочую ситуацию, возникают вопросы и возникает, исходя из этого, определенное неточное понимание ситуации. На самом деле, было заявление, но, по прошествии 12 часов, оно было отозвано, – сказал Островский.

Он отметил, что у Горизбиркома "отсутствовал сам по себе предмет рассмотрения". Но ГИК проигнорировал заявление об отзыве первой бумаги, заявил Островский.

Его адвокат Кирилл Чернявский в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что Горизбирком аргументировал нерассмотрение второго документа тем, что у Островского якобы не было права его подавать.

– Возражения Санкт-Петербургской избирательной комиссии изложены следующим образом: так как в законе не прописано, что писать иное заявление нельзя, просто нет такой строчки, то, значит, этого делать нельзя. Имеется в виду, если в законе чего-то не прописано, значит, это запрещено, – рассказал Чернявский.

По его словам, представители Горизбиркома сообщили, что второе заявление вообще не рассматривалось. Разобраться в этой ситуации на заседании не позволила судья, сказал адвокат. Островский заявил, что планирует обжаловать решение районного суда.

Напомним, 19 августа Горизбирком принял решение о сложении полномочий председателя и члена территориальной комиссии № 29 с Островского. Зампред ГИК Алла Егорова сообщила, что глава ТИК подал соответствующее личное заявление. Член Горизбиркома Алексей Березин поинтересовался, не отзывал ли Островский документ. Его коллеги сначала не могли ответить на вопрос и ссылались на большое количество бумаг, а затем глава Горизбиркома Наталья Чечина заявила, что второго заявления не поступало. На место Островского ГИК 23 августа назначил экс-члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрия Карасева.

София Саттарова