Директор СЗИУ РАНХиГС Шамахов снялся с выборов

Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС и кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга по округу № 13 Владимир Шамахов 1 сентября заявил, что отказывается от участия в выборах. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По информации института, студенты и работники СЗИУ РАНХиГС неоднократно просили Шамахова не покидать должность руководителя вуза. Ректор Президентской академии Владимир Мау поддержал обращения и предложил Шамахову "приемлемый вариант для руководства Институтом в рамках действующего законодательства", заявили в пресс-службе. Там же добавили, что директор СЗИУ РАНХиГС сделал выбор в пользу вуза, а не Законодательного собрания:

"Выбирая между работой в ЗакСе и Институтом, которым Шамахов руководит 10 лет, директор вуза сделал выбор в пользу Академии, чтобы продолжить работу по развитию РАНХиГС в Петербурге".

Руководитель "Справедливой России – За правду" в Петербурге Марина Шишкина сообщила ЗАКС.Ру, что партия о намерениях Шамахова не знала. О его решении эсеры узнали из СМИ, уточнила Шишкина.

– Сожалею, что это не было оглашено в партии, – добавила лидер "Справедливой России" в городе.

Напомним, во время своей пресс-конференции 17 августа Шамахов сообщил, что решил идти в Законодательное собрание из-за скорого выхода на пенсию. Он со ссылкой на законодательство напомнил, что руководителем высшего учебного заведения нельзя быть с 70 лет. Шамахову должно исполниться 70 в январе 2022 года. Он уточнил, что при избрании в ЗакС продолжит сотрудничать с вузом.

София Саттарова / фото: Михаил Масленников