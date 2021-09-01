Памфилова потребовала уволить глав территориальных избиркомов № 47 и № 48 Петербурга

На заседании Центральной избирательной комиссии 1 сентября подняли вопрос о единовременном уходе 17 председателей участковых избирательных комиссий в Московском районе. Соответствующее решение ответственный за УИКи территориальный избирком № 48 принял 31 августа.

Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина на заседании ЦИК заявила, что для нее было сюрпризом снятие с должностей 17 председателей УИК и уход других членов комиссий. Уволенные члены участковых комиссий перешли в другие УИК, подведомственные ТИК № 47, сказала Чечина. Решения об этом приняты еще 26 августа, уточнила глава ГИК. По ее словам, действие этих документов пока приостановлено.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что председатель ТИК № 48 Анатолий Доильницын причиной ухода глав УИК назвал их собственные заявления - они якобы не хотят работать на выборах три дня. Тогда они не должны становиться председателями в других комиссиях, сказала глава ЦИК.

- Ну не можете - не можете. Выйдите вон! - заявила Памфилова.

Она назвала происходящее манипуляцией и потребовала от Горизбиркома отменить решения ТИК № 47 о переназначении членов участковых комиссий. Ее поддержал зампред Центризбиркома и куратор Петербурга Николай Булаев. Он отметил, что ГИК должна была заметить подобные перестановки.

- Я не очень понимаю, что происходит в городской избирательной комиссии, если целый ряд территориальных избирательных комиссий якобы самостоятельно принимают решения, которые абсолютно точно выглядят как заранее спланированные, - заявил Булаев.

Он добавил, что Горизбирком должен поставить вопрос: на своем ли месте находятся главы ТИК № 47 и № 48, принявшие якобы незаконные решения. Их надо снять с должностей, заявила Памфилова.

- Это минимум, который вы можете сделать с учетом того, что эту ситуацию пропустили, - обратилась глава ЦИК к Горизбиркому.

Председатель ГИК Чечина заверила, что все незаконные решения ее комиссия отменит. Об увольнении председателей территориальных избиркомов, она умолчала.

Отметим, в решениях ТИК № 47 от 26 августа указаны Ф. И. О. новых председателей ряда участковых комиссий. Из них данные шести человек совпадают с данными председателей УИК, подконтрольных ТИК № 48, которые покинули свои должности 31 августа.

ТИК № 48 отвечает за выборы в Законодательное собрание по округу № 21. Кандидат в депутаты по этой территории от "Справедливой России - За правду" Ольга Галкина в беседе с ЗАКС.Ру предположила, что члены участковых комиссий перешли в другие избиркомы якобы из-за смены кандидата от "Единой России" по территории. По ее мнению, члены УИК из Московского района могли перейти в комиссии в округ, по которому в Государственную думу выдвигается "единоросс" Александр Тетердинко.

Он идет в федеральный парламент по округу № 212. В него входит муниципальное образование "Южно-Приморский", за участковые комиссии в котором отвечает ТИК № 47.

София Саттарова