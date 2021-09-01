Больше не кандидат ВАШ

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Один из самых заметных кандидатов-одномандатников "Справедливой России - За Правду" объявил о снятии с выборов в ЗакС Петербурга. Директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов решил продолжать научную деятельность в новой должности. Предложение остаться в академии ему сделал ректор Владимир Мау. В партии решению кандидата удивились. Там Шамахова считали реальным претендентом на победу.

О решении не участвовать в выборах Владимир Шамахов объявил 1 сентября, прямо на торжественной линейке Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте (СЗИУ РАНХИГС).

"Я выхожу из предвыборной гонки и остаюсь с вами!" - передали слова директора вуза в Telegram-канале "СЗИУ life", вестнике петербургского кампуса.

Накануне вечером там же сообщили, что не покидать институт Шамахова попросили студенческий и ученый советы СЗИУ РАНХиГС. Позже из официального пресс-релиза вуза стало известно, что к ним присоединился и попечительский совет института. Сам теперь уже бывший кандидат вечером объявил в "ВКонтакте", что решил сняться с выборов именно после этих обращений.

22 января Шамахову исполнится 70 лет. Согласно российскому законодательству, быть руководителем высшего учебного заведения в этом возрасте нельзя. Ранее директор вуза объяснял журналистам, что участвовать в выборах решил из-за предстоящей пенсии.

- Идти на пенсию, выращивать огурцы — это рановато еще. Сил, возможностей хватает, здоровье есть, но, самое главное, есть опыт, опыт многообразный. Есть желание поработать на Петербург, на любимый Приморский район, помочь гражданам, помочь избирателям. Совершенно искреннее мое желание, - утверждал Шамахов.

Судя по сообщению пресс-службы СЗИУ РАНХиГС, Шамахов останется в руководстве вуза на новом посту. Добро на это дал лично ректор академии Владимир Мау. По информации ЗАКС.Ру, речь может идти о должности советника ректора и научного руководителя института. В "Справедливой России - За Правду" решению своего кандидата удивились. Руководитель петербургского отделения партии Марина Шишкина сообщила ЗАКС.Ру, что узнала о снятии Шамахова из СМИ.

– Сожалею, что это не было оглашено в партии, - добавила она.

Шамахов шел на выборы в округе № 13 (юго-запад Приморского района). В число его основных соперников вошли действующий депутат-единоросс Андрей Горшечников и кандидат от ЛДПР Станислав Пайкин, племянник миллиардера и депутата Госдумы Бориса Пайкина. "Яблоко" выставило по этой территории активиста Олега Максакова, Партия Роста - одного из самых молодых своих представителей Александра Голубкова, КПРФ - психолога Алексея Богачева. Кандидаты от "Родины" и "Новых людей" не были допущены до выборов.

Свою кампанию доктор экономических наук и директор СЗИУ вел под брендом ВАШ. Это аббревиатура из первых букв его имени, отчества и фамилии. Шамахов был весьма заметным в округе не только по своему статусу и бэкграунду, но и по количеству наружной агитации. По ситуации на 17 августа (времени последней публикации Горизбиркомом сведений об избирательных счетах участников выборов) фонд представителя "Справедливой России - За Правду" был больше, чем у всех его соперников, вместе взятых. К этому времени Шамахов уже потратил на свою кампанию более 1,1 млн рублей - это второй результат среди всех одномандатников "Справедливой России" по Петербургу. В спонсорах у кандидата были один из старейших заводов города "Компрессор", компания "БТК-групп", специализирующаяся на производстве рабочей и форменной одежды, а также фармацевтическая фирма "Полисан".

Помимо "наружки" и листовок, Шамахов заказывал размещение агитации в печатных СМИ и снимал рекламу для телеканалов. Регулярно обновлялись соцсети и сайт кандидата, на котором в поддержку директора вуза высказывались известные россияне: бывший губернатор Владимир Яковлев, дирижер Юрий Темирканов, девелопер-меценат Вячеслав Заренков и хоккеист-депутат Вячеслав Фетисов. Последнего не смутило, что сам он представляет в Госдуме "Единую Россию".

Уже в начале избирательной кампании Шамахов жаловался на нарушения. Например, утверждал, что его страницы в соцсетях подвергаются DDos-атакам, и даже обращался по этому поводу в прокуратуру. Однако сложно представить, чтобы именно в этом округе кандидат-справедливоросс столкнулся бы с серьезным административным давлением. Шамахов лично знаком с главой города Александром Бегловым и позитивно отзывался о его работе перед губернаторскими выборами. К тому же директор института при президентской академии - человек абсолютно системный. Уже много лет Шамахов руководит петербургским отделением Изборского клуба, сообщества экспертов-консерваторов, лояльных курсу Кремля.

Как рассказал ЗАКС.Ру собеседник в петербургском отделении "Справедливой России - За правду", шансы на победу партии в округе № 13 оценивались как одни из самых высоких. Никаких публичных заявлений по поводу потери эсеры в своих информационных каналах не делали, да и в целом комментировали ситуацию неохотно. Например, кандидат в депутаты Госдумы Олег Нилов, идущий по одномандатному округу № 215, территория которого частично совпадает с округом № 13, был предельно лаконичен. На вопрос ЗАКС.Ру, не отразится ли снятие Шамахова на явке и, соответственно, позициях самого Нилова, кандидат ответил двумя словами: "Нет. Спасибо".

Сергей Еремеев