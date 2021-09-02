Для фигуранта "дворцового дела" из Петербурга Першина запросили 3 года и 2 месяца колонии-поселения

Прокуратура запросила 3 года и 2 месяца колонии-поселения для 27-летнего петербуржца Ильи Першина, задержанного после митинга "Свободу Навальному", который состоялся 31 января, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Октябрьский районный суд провел прения сторон в четверг, 2 сентября.

Першина обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника ОМОН (ч. 1 ст. 318 УК). Подсудимый себя виновным не считает. Суд огласит свое решение 6 сентября.

По версии следствия, при задержании на Исаакиевской площади Першин несколько раз ударил омоновца Ивана Алексеева руками в грудь и пяткой по задней стороне колена. Последствий от удара в грудь Алексеев не испытал, а после попадания в ногу упал и встать без помощи коллег не смог, утверждает гособвинитель.

Першин уверяет, что не бил омоновца, а во время задержания находился к нему спиной. Эксперты считают, что из такого положения ударить ногой по задней стороне колена затруднительно. Свидетельница произошедшего, подруга Першина Эржени Раднаева также подтверждала в суде, что не видела, как он бил омоновца. Она отметила, что Алексеев мог поскользнуться, но обвинение решило, что эти показания Раднаева дала "из солидарности" к обвиняемому.

Защита настаивает на оправдательном приговоре. Адвокат Антон Юпанов отметил, что свидетели со стороны обвинения не видели, как Першин наносил удары, в отличие от подруги обвиняемого. Представители Першина считают, что силовик мог получить травму при падении.

Напомним, в январе 2021 года прошли массовые акции протеста, вызванные арестом политика Алексея Навального и публикацией расследования о предполагаемой резиденции президента. После несанкционированных демонстраций возбудили несколько уголовных дел в отношении задержанных, которых обвинили в насилии над полицейскими и росгвардейцами. Ни одного силовика за насилие по отношению к демонстрантам к ответственности не привлекли.

Константин Леньков