Шамахов: Не несу ответственности перед "Справедливой Россией" за свое снятие с выборов

Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что не заключал никаких договоренностей со "Справедливой Россией - За правду" о своем выдвижении от них в депутаты Законодательного собрания по округу №13. Так он ответил на вопрос издания о том, не считает ли он, что подвел партию своим отказом от участия в выборах за несколько недель до голосования.

⁃ Я от партии не выдвигался. Я выдвигался одномандатником, а партия меня просто поддержала, чтобы подписи не собирать. Я с ними никаких не заключал ни соглашений, ни договоренностей, я не член партии. Поэтому я абсолютно свободен в своих действиях, ни перед кем ответственности не несу и никакой своей вины не чувствую, - заявил Шамахов.

Он считает, что партия должна продвигать свой о общегородской список кандидатов:

⁃ Я работал по полную катушку, помогал. А у них есть список свой, у партии есть свой список. Вот они и должны работать так, чтобы за их список проголосовали.

Ранее Шамахов заявил журналистам, что решение об отказе от участия в выборах принял самостоятельно. В приоритете у него - работа в академии, сказал директор СЗИУ РАНХиГС.

Он сообщил, что советовался с губернатором Петербурга Александром Бегловым по вопросу как со старым товарищем - но "не более того". Информацию о якобы снятии с выборов из-за договорённостей между "Единой Россией" в Петербурге и администрацией города, Шамахов опроверг.

София Саттарова, фото - Михаил Масленников