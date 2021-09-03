Градозащитники обжаловали снятие судебного запрета на снос корпусов Хладокомбината №4

Защитники зданий бывшего склада-холодильника на улице Шкапина, 43-45, возмутились определением суда, выданного накануне, 2 сентября. Суд отменил меры предварительной защиты сооружений, таким образом вновь легализовав их снос. Утром 3 сентября градозащитное сообщество подало частную жалобу на определение суда, передает движение "Живой город".

"Согласно статье 90 КАС РФ, в случае подачи частной жалобы на определение об отмене мер предварительной защиты суд приостанавливает действие определения. Снос в настоящий момент остается незаконным. Градозащитники уверены, что заключение КГИОП, которым одобрен снос зданий на участке, выдано с существенными нарушениями, и продолжат доказывать их в суде", - говорится в сообщение.

Следующее заседание по делу должно состояться 7 сентября.

Напомним, что градозащитные активисты забили тревогу в конце июля, обнаружив тяжелую технику и разрушительные действия на месте дореволюционных построек. В ситуацию вмешивался депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Здание склада-холодильника товарищества "Унион" было построено в 1909 году. На его месте девелопер, связанный с владельцем участка земли, хочет видеть комплекс новостроек площадью примерно 38 тысяч кв. метров.