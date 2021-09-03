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Суд отменил предупреждение Горизбиркома главе МО "Автово" из-за поздравления в газете

фото ЗакС политика Суд отменил предупреждение Горизбиркома главе МО "Автово" из-за поздравления в газете

Второй апелляционный суд общей юрисдикции 3 сентября подтвердил правильность решения Санкт-Петербургского городского суда по иску главы МО "Автово" и члена "Справедливой России - За правду" Геннадия Трусканова к Санкт-Петербургской избирательной комиссии, сообщил ЗАКС.Ру представитель Трусканова в суде юрист петербургских эсеров Александр Новиков. Муниципальный депутат оспаривал решение Горизбиркома вынести ему предупреждение и обратиться в Роскомнадзор из-за публикации в газете "Автовские ведомости" поздравления Трусканова с Днем Военно-морского флота. 

ГИК настаивал на том, что Трусканов, будучи кандидатом в депутаты Законодательного собрания и главой муниципалитета, использовал свое служебное положение. Закон запрещает претендентам на мандаты публиковать свои поздравления без их оплаты из избирательного фонда, отметили в ГИК. 

Юрист Новиков сообщил, что их сторона в суде говорила о наличии у Трусканова должностных полномочий по поздравлению жителей муниципалитета. 

- Есть полномочия у муниципальных образований принимать участие в организации и проведении общегородских праздничных мероприйтий. Один из таких был день ВМФ. Он праздновался на общегородском уровне. Соответственно, поскольку Геннадий Борисович [Трусканов] выполняет общие полномочия муниципального образования как общее должностное лицо, он, помимо своих служебных и должностных обязанностей, был вправе разместить это поздравление, - сказал Новиков.

Напомним, по статье 40 Федерального закона о выборах кандидатам в депутаты нельзя публиковать в СМИ "поздравлений и иных материалов, не оплаченных из средств соответствующего избирательного фонда". Ранее ЗАКС.Ру писал о других кандидатах, которые разместили в муниципальных газетах свои поздравления. 

София Саттарова


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