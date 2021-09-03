Апелляционный суд не стал снимать с выборов партию РПСС по требованию КПРФ

Второй апелляционный суд не удовлетворил иск петербургского отделения КПРФ с требованием снять с выборов в Законодательное собрание Петербурга Российскую партию свободы и справедливости, сообщил ЗАКС.Ру координатор предвыборной кампании РПСС в городе Андрей Анохин. По его словам, заседание суда продлилось около часа. Прошлое заседание в Санкт-Петербургском городском суде продлилось примерно семь часов - судья изучала подписные листы РПСС.

Для участия в выборах депутатов ЗакСа Российской партии свободы и справедливости, как непарламентской, требовалось собрать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. У КПРФ возникли претензии к этим автографам. Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от коммунистов Андрей Беляков изучил подписи избирателей за РПСС и "ужаснулся", заявил лидер КПРФ в Петербурге Роман Кононенко.

Анохин в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что РПСС - первая партия, чьи подписи проверили уже множество раз.