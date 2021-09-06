Миронов призвал внести изменения в законодательство для борьбы с кандидатами-двойниками на выборах

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил внести изменения в законодательство для борьбы с использованием на выборах технологий регистрации кандидатов-двойников, но до этого ЦИК должен училить мониторинг, передает РИА "Новости".

"Законодательные изменения нужны, но до их принятия, уже сейчас ЦИК должен усиливать мониторинг кампании и принимать оперативные решения", - сказал Миронов.

Он отметил, что во время текущей избирательной кампании справедливороссы тоже столкнулись с "атакой клонов", когда протих их кандидатов выдвигаются "персонажи, имеющие такие же фамилию, имя и отчество".

"Причем новое ФИО они себе оформляют за пару дней до выдвижения, очень оперативно, в местных ЗАГСах. Очевидно, что без административного ресурса здесь не обходится, и с этим можно и нужно разбираться при действующем законодательстве. Я публично призывал к этому и руководство ЦИК", - подчеркнул Миронов.

Самый громкий скандал с технологией регистрации двойников на выборах разгорелся в Петербурге, когда избиркомы зарегистрировали двух Борисов Вишневских на выборах в Госдуму в одном округе с оригинальным - депутатом Заксобрания от "Яблока" Вишневским Борисом Лазаревичем. Его "двойники" - это сменившие имена люди: один Вишневский ранее был Быковым Виктором Ивановичем, депутатом МО № 78, еще один - Шмелевым Алексеем Геннадьевичем, сотрудником "Европроект Групп", который ранее не был замечен в политике.

6 сентября выяснилось, что эти "Вишневские" представили в ТИК фотографии, где их сделали максимально похожими на оригинального Вишневского, с аналогичными прическами и бородами. Глава ЦИК Элла Памфилова призвала обязать ТИКи самостоятельно сфотографировать "двойников" депутата, чтобы исключить возможность ретуши их фото.