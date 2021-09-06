Фатеичев открестился от подарков "Руси"

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Фонд продовольствия "Русь" 3 сентября провел очередную раздачу продуктовых наборов для зарегистрированных жителей Красносельского района. Проходило мероприятие прямо в здании, где находится общественная приемная сопредседателя Общероссийского Народного Фронта в Петербурге Виталия Фатеичева, кандидата "Единой России" в депутаты Заксобрания Петербурга по 16-му округу, расположенному в Красносельском районе. Сам Фатеичев утверждает, что никак не связан с этой раздачей продуктов.

Несмотря на непогоду, 3 сентября у общественной приемной сопредседателя ОНФ Виталия Фатеичева было многолюдно. Накануне жителей Красносельского района обзванивали якобы представители фонда "Русь" и приглашали на выдачу молочного набора: пакета молока, ряженки, банки сметаны и другой молочной продукции. Корреспондент ЗАКС.Ру застал в ожидании продуктов минимум 20 человек. Волонтеры фонда в оранжевых жилетках записывали данные жителей и уточняли, зарегистрированы ли они в Красносельском районе.

Как именно формируется список нуждающихся - достоверно выяснить не удалось. Волонтеры организации уверяют, что жители сами заполняют заявку на сайте. Уточняется, что получить пайки могут только малоимущие и многодетные семьи. Заявки желающих, как рассказала одна из волонтерок, проверяют на соответствие - действительно ли их отправили граждане из социально уязвимых групп. Один из получателей наборов рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, как смог получить молочные продукты.

- Нам позвонили. Я так понимаю, у муниципальных служб есть эта информация. Они обзванивают многодетных периодически. Я так понимаю, они это все-таки привязывают к выборам. ОНФ ведь политическая организация. Они обзванивают, а потом подтверждают, что зарегистрированы [в районе], - рассказал местный житель.

Кроме "официального" информирования о раздаче через звонки, информация о раздаче продуктов обсуждалась и в районных чатах фонда.

"Получить могут только те, кто прописан или временно зарегистрирован по адресам, которые написаны ниже! Остальные - получить не могут!" - говорилось в одном из сообщений.

Чтобы было легче найти, в описании прямо так и указали "Ленинский 67 (приемная депутата Фатеичева)", хотя Фатеичев еще ни разу не избирался в парламентарии.

Корреспондент ЗАКС.Ру связался с автором сообщения, который представился как один из волонтеров фонда "Русь". Отвечать на вопросы о своем сообщении волонтер не стал, предложив обратиться к директору окружного отделения благотворительного "Фонда продовольствия "Русь" по СЗФО Диане Кропотиной. На вопрос о периодичности таких мероприятий в приемной Фатеичева директор регионального отделения не ответила, отметив, что это "каждодневная работа".

Законодательство о выборах прямо запрещает кандидатам и политическим партиям заниматься благотворительностью в период предвыборной кампании. Об этом говорится в ч.6 ст. 58 Закона Петербурга "О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга".

"... в период избирательной кампании не вправе заниматься благотворительной деятельностью. Иные физические и юридические лица в период избирательной кампании не вправе заниматься благотворительной деятельностью по просьбе, поручению или от имени кандидатов, избирательных объединений, их доверенных лиц и уполномоченных представителей, а также проводить одновременно с благотворительной деятельностью предвыборную агитацию. Кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям запрещается обращаться к иным физическим и юридическим лицам с предложениями об оказании материальной и финансовой помощи или услуг избирателям", - говорится в законе.

Кандидат Фатеичев не видит никакой проблемы в раздаче продуктовых наборов от благотворительного фонда в здании, где находится его общественная приемная. В разговоре с ЗАКС.Ру он рассказал, что помещение принадлежит не ему, а фонду. Он лишь арендует там место, а к самой раздаче продуктов Фатеичев, по его словам, отношения не имеет.

- Это, на самом деле, помещение фонда "Русь". Я пользовался им в свое время. У меня там стол стоял, чтобы встречаться с людьми. Я арендую там место до сих пор. По мере необходимости встречаюсь там с людьми, когда возникают вопросы. Я ничего не раздаю. Ко мне это никакого отношения не имеет. - объяснил Фатеичев.

Продовольственный фонд "Русь" появился осенью 2012 года. "Банк еды", как его называют основатели, стал первой фудшеринговой организацией в России. До этого подобные фонды существовали в США и странах Европы. Цель таких фондов - рациональное использование еды и помощь нуждающимся. В Петербург организация пришла лишь в августе 2020 года, одновременно с запуском всероссийского движения волонтеров "#Мывместе". После запуска городского отделения фонда, которому способствовал губернатор Петербурга Александр Беглов (и даже получил благодарственное письмо от Крапотиной), "Русь" стала одним из лидеров волонтерского движения. Среди партнеров фонда центр "Роспатриот", московский департамент труда и занятости населения, православная служба помощи "Милосердие", а также множество крупных компаний вроде KFC, X5 Retail Group, Coca-Cola и другие. Кроме раздачи продуктов, они занимались поставками антисептиков в петербургские больницы, а также проводили разные мероприятия, например, вручение открыток и цветов 14 февраля.

Константин Леньков