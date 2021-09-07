"Не касающаяся президента тема": В Кремле переадресовали ЦИК вопросы о блокировке "Умного голосования"

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков высказался о блокировке сайта проекта команды Алексея Навального "Умное голосование", посоветовав задавать соответствующие вопросы Центризбиркому, делится "Интерфакс".

У Пескова поинтересовались, считает ли глава государства "Умное голосование" выпадом в адрес "Единой России" на грядущих выборах в Госдуму.

"Это никоим образом не касающаяся президента тема. И это не его прерогатива. Поэтому здесь вряд ли вообще на этот счёт есть какое-то мнение президента. Проведением выборов у нас занимается ЦИК. Подобные вопросы нужно адресовать туда", – полагает Песков.

Повинуясь решению суда, Роскомнадзор внёс ссылки на "Умное голосование" в реестр запрещённых сайтов, как того требовала Генпрокуратура, которая увидела связь проекта с "экстремистским" ФБК*. Кроме того, он обязал поисковики "Яндекс" и Google исключить ссылки на "Умное голосование" из поисковых выдач.