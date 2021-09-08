Горизбирком исполнил требование ЦИК и снял с должности главу территориального избиркома № 47

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 8 сентября сняла с должности председателя территориального избиркома № 47 Елену Тюленеву, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Член ГИК Олег Зацепа напомнил, что об увольнении главы ТИК просил Центризбирком.

Ранее ТИК № 48 за один день снял с должностей 17 председателей участковых комиссий и еще несколько членов этих избиркомов. Позже выяснилось, что часть людей до этого вошли в составы УИК, подведомственных ТИК № 47. Центризбирком высказался против подобных рокировок. ЦИК своим решением потребовала от Горизбиркома Петербурга отменить решения территориальной комиссии № 47 и поставить вопрос о лишении полномочий председателя этой комиссии.

Решения частично отменили 7 сентября. Тогда же член ГИК Дмитрий Краснянский заявил, что не усматривает в принятии этих решения вины председателя ТИК № 47 Елены Тюленевой. Она сделала все, что от нее требуется для проверки назначаемых членов комиссий - даже отправляла обращение в Горизбирком, сказал Краснянский.

На заседании 8 сентября он поинтересовался может ли Центризбирком обязать ГИК уволить какого-либо председателя территориальной комиссии.

⁃ В том случае, если есть нарушения, - ответила глава ГИК Наталья Чечина.

Краснянский также спросил, приглашали ли на заседание Горизбиркома Тюленину. В аппарате ГИКа ответили, что ее звали на встречу еще накануне, но она не пришла.

Член ГИК от КПРФ Андрей Беляков сообщил, что только что вернулся из ТИК № 47, где общался с Тюлениной. Она уходила от вопросов о вероятном заказчике перестановок, сказал член Горизбиркома. Глава ТИК не могла действовать исключительно самостоятельно - она подверглась чьему-то воздействию, считает Беляков. Он добавил, что ГИК наказывает исполнителя, а руководитель мероприятий не найден.

Чечина сообщила, что на консультацию ни к кому из Горизбиркома руководители ТИК не обращались по поводу массового перехода членов комиссий. Она выразила надежду, что члены Горизбиркома не причастны к рокировке. Если Тюленину действительно заставили сделать рокировку, то она может обратиться в правоохранительные органы со своим заявлением, считает Чечина.

Член ГИК Екатерина Фесик отметила, что многие заявления о выходе членов УИК из состава комиссий написаны без даты. Люди, на которых внимание обратила ЦИК, подготовили по два заявления: одно с открытой датой, второе - "с датами предположительно проставленными одной ручкой".

⁃ Имеются замазки в субъекте выдвижения, написано ручкой, одной рукой. Невооруженным глазом видно, когда мужской и женской [рукой написано]. Мы можем только предполагать, мы не почерковеды. Совершенно перепутаны субъекты выдвижения в резервы в участковых избирательных комиссиях. Допустим, выдвигает субъект "Мир молодежи" в участковую избирательную комиссию №1111, а приложено №1134 - выдвижение именно туда, - рассказал Фесик.

Она добавила, что сомнения вызывают выдвижения от "Единой России". В документе за подписью депутата Законодательного собрания Сергея Никешина речь идёт о трёх людях, а заявления поступили от большего числа, сообщила член Горизбиркома.

Это может являться свидетельством о подготовках к фальсификациям, считает член ГИК от "Яблока" Ольги Покровской. По ее мнению, одного этого достаточно для снятия с должности председателя ТИК.

Беляков обратил внимание коллег на то, что все решения о назначении членов УИК принимались единогласно. Их могли ввести в заблуждение, предположил член Горизбиркома. В ситуации следует продолжить разбираться, уверен представитель КПРФ. Фесик добавила, что рабочей группы по рассмотрению новых кандидатур в территориальном избиркоме не было. Глава ТИК Тюленина не смогла аргументировать, почему в комиссии выбраны те или иные люди.

За ее снятие с должности проголосовали большинство членов Горизбиркома. Против был только Краснянский.

Горизбирком 8 сентября также изменил свое решение об отмене документов ТИК № 47 о назначении членов УИК. Теперь все приведено в соответствие с постановлением ЦИК. Решения отменены по всем членам участковых комиссий Красносельского района, которые были назначены с нарушением и упомянуты в мотивировочной части документа Центризбиркома, сообщил Зацепа.

София Саттарова