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Новости 10:03

В Петербурге возле своего агиткуба задержан кандидат в депутаты ЗакСа от "Яблока" Осипов

фото ЗакС политика В Петербурге возле своего агиткуба задержан кандидат в депутаты ЗакСа от "Яблока" Осипов

Петербургские правоохранители вновь прервали агитационную деятельность оппозиционного кандидата в депутаты Заксобрания: на сей раз их внимание привлек представитель "Яблока", выдвигающийся по 25-му округу (Колпинский район), Дмитрий Осипов, известили в пресс-службе петербургского отделения партии.

Осипова везут в отдел полиции № 80. В отношении него собираются составить протокол по статье 14.37 КоАП (нарушения требований к рекламе).

"Установка агитационного куба, раздача листовок и общение с избирателями является агитационной деятельностью, а не рекламной. Право граждан и общественных объединений проводить предвыборную агитацию гарантировано Законом "Об основных гарантиях избирательных прав" и регулируется им. Агитационная деятельность не требует согласования с органами власти и может осуществляться беспрепятственно", - напомнили в "Яблоке".

Обновлено в 11:15.

Дмитрия Осипова отпустили из отдела без составления протокола.

Напомним, что полиция задерживает за агитацию уже второго "яблочника": 5 сентября доставили в отдел кандидата в депутаты Заксобрания по округу № 5 (Выборгский район города) Юрия Багрова, который агитировал за себя у станции метро "Озерки".

Фото: Петербургское "Яблоко" / Telegram


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