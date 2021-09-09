Twitter заблокировал аккаунт телеведущего и кандидата в депутаты ГД Попова

Страницу телеведущего ВГТРК Евгения Попова заблокировала администрация сервиса.

"Действие учетной записи приостановлено. Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Twitter" - такое объявление появляется при попытке прочесть его новые сообщения на странице.

Попов, помимо совместного ведения вечерней программы "60 минут" со своей супругой Ольгой Скабеевой, в настоящее время баллотируется как кандидат в депутаты Госдумы от московского одномандатного округа.

Против его кандидатуры на предстоящих выборах активно выступают члены команды оппозиционера Алексея Навального. В соцсетях между сторонами конфликта время от времени случаются перепалки.

Ранее Мосгоризбирком представил сведения, согласно которым кандидат Попов не задекларировал около 3,1 млн рублей, хотя ранее он уверял журналистов в прозрачности своих доходов.