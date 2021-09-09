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Новости 15:11

Кандидат от "Яблока" в Госдуму Михнов-Войтенко представил своих потенциальных помощников

фото ЗакС политика Кандидат от "Яблока" в Госдуму Михнов-Войтенко представил своих потенциальных помощников

Участник выборов депутата Государственной думы по округу №217 от "Яблоко" Григорий Михнов-Войтенко на пресс-конференции в "Росбалте" пообещал в случае своего избрания назначить помощниками правозащитников, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Парламентарий может нанять 7 помощников, которые будут получать зарплату, и еще 40 на общественных началах. По мнению кандидата, лучше, когда депутату помогают общественники.

 ⁃ Люди, которые представляют те или иные инициативы, проекты, в конце концов, представляют сами себя, которые постоянно работают с гражданами, с их обращениями, стараются помочь. Это такая широкая правозащитная деятельность, - сказал Михнов-Войтенко.

По его мнению, помощники-правозащитники саи могут быть инициаторами тех или иных запросов и законопроектов. Михнов-Войтенко пригласил на пресс-конференцию члена Совета по правам человека и развитию гражданского общества Наталию Евдокимову, автора проекта "Женщина, тюрьма, общество" Леонида Агафонова, директора движения секс-работников "Серебряная Роза" Ирину Маслову и адвоката, члена Правозащитного совета Санкт-Петербурга Леонида Крикуна.

По словам кандидата, это лишнь малая часть людей, которых он хотел бы видеть своими помощниками. Всех 40 из-за антикоронавирусных ограничений поместить в пресс-центре невозможно, отметил Михнов-Войтенко. 

Присутствовавший правозащитники рассказали о своей деятельности и поделились мнениями о возможностях депутата. В частности, Агафонов сообщил, что занимается защитой прав матерей и детей в тюрьмах и другими темами, связанными с заключенными под стражу людьми.

Экс-депутат ЗакСа, а ныне правозащитница Евдокимова отметила, что один народный избранник в Госдуме не может заблокировать законопроект или заставить коллег принять документ. Но парламентарий может защищать права человека, уверена Евдокимова:

 ⁃ Он может говорить о неправильности закона. У него есть публичная сфера, он может заявления делать, он может писать запросы, делая их публичными, он может будоражить общественное мнение.

Михнов-Войтенко призвал коллег посмотреть, кто в их округе занимается активной общественной деятельностью и предложить им аналогичную форму сотрудничества.

София Саттарова


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