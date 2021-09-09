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Прокуратура запросила для Марии Алехиной два года ограничения свободы по "санитарному делу"

фото ЗакС политика Прокуратура запросила для Марии Алехиной два года ограничения свободы по "санитарному делу"

Государственное обвинение запросило для активистки Pussy Riot Марии Алехиной два года ограничения свободы в рамках так называемого "санитарного дела" о несанкционированных столичных протестах 23 января. Об этом сообщает "Апология протеста".

Как и других фигурантов дела, ее обвиняют в подстрекательстве через соцсети к выходу на массовое мероприятие, запрещенное по причине продолжающейся пандемии коронавируса. По версии следствия, Алехина, как и другие организаторы протестной акции, своими действиями в интернете создавали угрозу массового заражения потенциальных участников демонстрации.

Ранее приговоры по санитарному делу уже получили такие оппозиционеры, как Люся Штейн, Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Дмитрий Барановский, Николай Ляскин, Олег Степанов (всем им досталось ограничение свободы) и Олег Навальный (ему присудили условный срок). Напомним, что, по подсчетам правозащитного проекта "ОВД-Инфо", на всероссийской акции протеста 23 января в поддержку арестованного на тот момент Алексея Навального задержали более 4,5 тысяч ее участников.


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