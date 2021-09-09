Twitter снял блокировку со страницы баллотирующегося в ГД телеведущего Попова

Twitter разблокировал страницу баллотирующегося в федеральный парламент телеведущего "России 1" Евгения Попова, о чем он сам известил у себя в Telegram-канале.

"Друзья, спасибо огромное за поддержку! Политактив Твиттера испугался вашего гнева и вернул мою страницу. Эй, Свитер, не делай так больше", - высказался медийный деятель.

По словам Попова, социальная сеть ограничила доступ к его странице по причине публикации данных его общественной приемной - телефона и адреса.

Телеведущий, напомним, идёт в Госдуму от "Единой России".

Ранее Мосгоризбирком представил сведения, согласно которым кандидат Попов не задекларировал около 3,1 млн рублей, хотя ранее он уверял журналистов в прозрачности своих доходов.