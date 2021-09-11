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Новости 15:49

Роспотребнадзор не видит оснований для отмены масочного режима в России

фото ЗакС политика Роспотребнадзор не видит оснований для отмены масочного режима в России

Роспотребнадзор не видит причин отменять масочный режим в России, введенный из-за эпидемии коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

"Нет, сейчас нет", – ответила она на вопрос журналистов в ходе фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму.

"Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией. Главный инструмент, который у нас есть — это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек", – добавила Попова.

Режим ношения масок был введен в России весной 2020 года. С того момента на август 2021-го в Петербурге составили более трех тысяч протоколов из-за их отсутствия. Нарушителей штрафуют на 4 тысячи рублей по ст. 8.6.1 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", при повторном нарушении — на 5 тысяч. 

 


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